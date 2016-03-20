T24 LogoT24 Logo
Spor

Derbi öncesi Arena'da bomba araması

Türk Telekom Arena'nın giriş ve çıkışlarında ekstra güvenlik önlemleri alındı

20 Mart 2016 13:41

Spor Toto Süper Lig'de akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde özel eğitimli köpekler ile bomba araması yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son dönemde artan tehditlerin ve son olarak Taksim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için de tedbirler artırıldı.

Sabah saatlerinde özel eğitimli köpekler ile bomba araması yapıldı ve stat girişlerinde ekstra güvenlik önlemleri alındı.

Saat 20:00'de başlayacak mücadele için taraftarlar stada alınmadan önce bir kez daha arama yapılacak.

ETİKETLER

arenattnetgalatasarayfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24