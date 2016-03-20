Derbi öncesi Arena'da bomba araması

Spor Toto Süper Lig'de akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde özel eğitimli köpekler ile bomba araması yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son dönemde artan tehditlerin ve son olarak Taksim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için de tedbirler artırıldı.

Sabah saatlerinde özel eğitimli köpekler ile bomba araması yapıldı ve stat girişlerinde ekstra güvenlik önlemleri alındı.



Saat 20:00'de başlayacak mücadele için taraftarlar stada alınmadan önce bir kez daha arama yapılacak.