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Spor

Arenada dev derbi; Galatasaray prestij, Fenerbahçe şampiyonluk için oynayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe 107 yıllık rekabette bu gece 382. kez karşı karşıya gelecek

20 Mart 2016 10:55

Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta'da Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Arena'da saat 20:002da başlayacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

Kariyerinde 3. derbiye çıkacak Kalkavan'ın yardımcılıklarını Alex Taşçıoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Serkan Ok, çizgi hakemleri olarak da Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy görev alacak.Süper Lig'de 25. hafta sonunda Fenerbahçe 59 puanla ikinci, Galatasaray ise 39 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Deplasman yasağından dolayı Fenerbahçe'nin taraftar desteğinden yoksun çıkacağı derbiyi kazanıpi Beşiktaş ile şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Sezonu kötü geçiren Galatasaray ise derbinin kazanını olup taraftarına Fenerbahçe galibeyi armağan etmeyi amaçlıyor.


Galatasaray ile Fenerbahçe 107 yıllık rekabette bu gece  382. kez karşı karşıya gelecek.

Muhtemel 11'ler


Galatasaray: Muslera, Linnes, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Bilal (Donk), Podolski, Sneijder, Yasin, Umut

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan(Şener), Kjaer, Alves, H.Ali, M.Topal, Josef, Diego, Alper, Volkan Şen, Robin van Persie

 

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