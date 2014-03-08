Twitter'ın video uygulaması 'vine' müstehcen içeriği yasakladı

Twitter'ın video paylaşım uygulaması Vine'da müstehcen içerikli bir videonun 'editörün seçtikleri' kısmında yer almasının ardından, Vine müstehcen içerikli video paylaşımını yasakladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bir blog yazısında "Biz videoların çok küçük bir yüzdesinin toplumumuz için iyi olmadığını tespit ettik " denildi.

Kurallar derhal yürürlüğe girecek

App Ocak 2013 yılında Twitter tarafından başlatıldığında, pornografik bir videonun yanlışlıkla "Editörün Seçimi " listesine alındı. Gelen eleştirilerin ardından video siteden çıkarıldı. Twitter hata özür için diledi ve Apple'ın AppStore'unda app kullanıcıları için minimum yaş 12'den 17'ye çıkardı.

Şu anda, app AppStore'da "sık / yoğun cinsel içerik veya çıplaklık " konusunda uyarı taşıyor.

Hesaplarında müstehcen içeriğe sahip kullanıcılara bildirimler gönderildi. Vine yeni kurallara uymak için onlardan bu malzemeyi çıkarmalarını istedi.

Vine "kullanıcılarımızın % 99'dan fazlası için, gerçekten bir şey değişmeyecek. Kalanı için: Bizim internette cinsel içerikli bir sorunumuz yok - sadece biz bunun kaynağı olmamayı tercih ediyoruz " dedi.

Kullanıcılar, bir " Bu postayı bildir " seçeneğini kullanarak müstehcen olduğunu düşünükleri içeriği bildirebilirler.