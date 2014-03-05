T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter yanlışlıkla şifreleri değiştirtti

Twitter, yanlışlıkla gönderilen e-postalardan kaç kişinin etkilendiğini belirtmemekle birlikte, yol açtığı hatadan dolayı özür diledi

05 Mart 2014 15:02

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, pazartesi günü, binlerce kullanıcıya e-posta göndererek "hesaplarının ihlal edildiğini, dolayısıyla şifrelerini değiştirmelerinin gerektiğini" bildirdi. Ancak daha sonra bu iletilerin yanlışlıkla gönderilmiş olduğu anlaşıldı.

Twitter'den gelen iletiler ardından, birçok kullanıcı hesaplarına başkalarının girdiği kaygısına kapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Twitter, yanlışlıkla gönderilen e-postalardan kaç kişinin etkilendiğini belirtmemekle birlikte, yol açtığı hatadan dolayı özür diledi. Twitter'daki ünlü isimlerin sayfaları, sık sık bilgisayar korsanlarının saldırılarına hedef oluyor.

Syrian Electronic Army (Suriye Elektronik Ordusu - SEA) gibi kimi gruplar, sosyal medya kullanıcılarını, farkına varmaksızın isim ve şifrelerini vermeleri için aldatma konusunda uzmanlaştı.
Twitter'dan gelen e-postada, "Hesabınızın Twitter ile ilgisi olmayan bir web sitesi veya servisince ihlal edildiğine inanıyoruz. Hesabınıza erişilmesini önlemek amacıyla şifrenizi değiştirdik" duyurusu yer aldı.
Twitter bu iletinin gönderilmesine bir sistem hatasının yol açtığını açıkladıysa da, söz konusu e-postayı alanlar, gereksiz uyarıya rağmen Twitter'a giriş bilgilerini değiştirmek zorunda kaldı.

Geçen yıl, Twitter'da gerçek bir ihlal olayı yaşanmış; 250 bin kullanıcının şifreleri, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri çalınmıştı.

ETİKETLER

twittermesajhesap kapattıözür diledigeçen yıl250 bin kullanıcıihlal edildiğigizlilik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24