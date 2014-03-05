Twitter yanlışlıkla şifreleri değiştirtti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, pazartesi günü, binlerce kullanıcıya e-posta göndererek "hesaplarının ihlal edildiğini, dolayısıyla şifrelerini değiştirmelerinin gerektiğini" bildirdi. Ancak daha sonra bu iletilerin yanlışlıkla gönderilmiş olduğu anlaşıldı.

Twitter'den gelen iletiler ardından, birçok kullanıcı hesaplarına başkalarının girdiği kaygısına kapıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Twitter, yanlışlıkla gönderilen e-postalardan kaç kişinin etkilendiğini belirtmemekle birlikte, yol açtığı hatadan dolayı özür diledi. Twitter'daki ünlü isimlerin sayfaları, sık sık bilgisayar korsanlarının saldırılarına hedef oluyor.

Syrian Electronic Army (Suriye Elektronik Ordusu - SEA) gibi kimi gruplar, sosyal medya kullanıcılarını, farkına varmaksızın isim ve şifrelerini vermeleri için aldatma konusunda uzmanlaştı.

Twitter'dan gelen e-postada, "Hesabınızın Twitter ile ilgisi olmayan bir web sitesi veya servisince ihlal edildiğine inanıyoruz. Hesabınıza erişilmesini önlemek amacıyla şifrenizi değiştirdik" duyurusu yer aldı.

Twitter bu iletinin gönderilmesine bir sistem hatasının yol açtığını açıkladıysa da, söz konusu e-postayı alanlar, gereksiz uyarıya rağmen Twitter'a giriş bilgilerini değiştirmek zorunda kaldı.

Geçen yıl, Twitter'da gerçek bir ihlal olayı yaşanmış; 250 bin kullanıcının şifreleri, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri çalınmıştı.