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Twitter'ın iki numaralı yöneticisi, BTK ve TİB ile görüştü

BTK Başkanı Tayfun Acarer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Twitter heyetiyle yapılacak görüşmede özellikle mahkeme kararları üzerinde durulacak' dedi

14 Nisan 2014 17:13

Türkiye’de erişime engellenen ve 13 gün boyunca kapalıkalan Twitter’ın iki numaralı yöneticisi Colin Crowell, BTK ve TİB'le görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Görüşmenin gündeminin ise Türkiye'de şirket kurmak ve vergi ödemeleri olması beklenirken BTK Başkanı Tayfun Acarer konu ile ilgili yaptığı açıklamada,  “Twitter heyetiyle yapılacak görüşmede özellikle mahkeme kararları üzerinde durulacak” dedi. BTK'ya saat 14.00'da gelen Twitter’ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell ve beraberindeki heyet, saat 17.40'da kurumdan ayrıldı. Heyeti, BTK Başkanı Tayfun Acarer uğurladı. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek olan Colin Crowell, Twitter’ın uluslararası kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı. Crowell, Twitter’ın ülkelerle olan ilişkilerini yöneten ve organize eden isimlerin başında geliyor. Crowell, siyaset dünyasına yakınlığı  ve internet alanındaki düzenlemeler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla biliniyor. ABD’deki Federal İletişim Komisyonu’nda (FCC) danışman olarak yer alan Crowell, ülkedeki telekomünikasyon düzenlemelerinde imzası bulunan isimler arasında yer alıyor.

 

Twitter'ın Türkiye planları

 

BTK ve TİB, geçmişte ne olduğundan daha çok Twitter’ın Türkiye’deki planları hakkında konuşacak. Türkiye yasalarıyla uyumluluk ve bu çerçevede Türkiye’de şirket kurulması Twitter ile konuşulacak konular arasında yer alıyor. Toplantıya katılacak isimler arasında BTK Başkanı Tayfun Acarer ve TİB Başkanı Ahmet Cemaleddin Çelik’in yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri de yer alıyor. Buna ek olarak vergilendirme konusu da Türk yetkililerle konuşulacak. Geçen hafta Twitter’ın Türkiye’de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter da dahil olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye’den haksız kazanç elde ettiğini ve bu kazançtan vergi ödenmesi gerektiğini söylemişti.

 

'İyi geçti'

 

Acarer, Twitter yetkililerini uğurlamasının ardından basın mensuplarının görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin sorularına, "İyi geçti" yanıtını verdi. 

Başka bir soru üzerine Acarer, bugün görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyledi. 

Twitter'ın Türkiye'de ofis açıp açmayacağına ilişkin soruyu ise Acarer, gülümseyerek, yanıtsız bıraktı.

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