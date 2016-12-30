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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın CEO'su açıkladı; devrim niteliğindeki o özellik geliyor mu?

"Evet, biz de bu konuyu yoğun olarak düşünüyoruz"

30 Aralık 2016 18:06

Dünyanın en büyük mikro blog sitelerinden Twitter'da düzenleme özelliğinin gelebileceğine dair en güçlü açıklama geldi.

Twitter, Facebook'a benzemek için onca şey yaptı ama ilk günden beri Tweet'lerin yayınlandıktan sonra düzenlenmesine karşı çıkıyordu.

Sayısız kullanıcı, imla hatasıyla yayına girmiş veya başka bir nedenle düzenlenmesi gereken tweet'ini silmek zorunda kalırken, Twitter'dan düzenleme özelliğini yayına alması için talepte de bulundu. Ancak bu taleplere bugüne kadar olumsuz cevap veriliyordu. Shift Delete'de yer alan habere göre, Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, mikroblog servisi kullanıcılarını hızla kaybederken, hata yaptığını kabul etti.

Dorsey, Twitter üzerinde AirBnb'nin CEO'sundan gelen edit butonu talebine, "Evet, biz de bu konuyu yoğun olarak düşünüyoruz" cevabını vererek, 2017'de düzenleme butonunun ortaya çıkabileceğinin ipucunu verdi.

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