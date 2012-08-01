Twitter'ı en çok kimler kullanıyor?

Medya araştırma şirketi Semiocast'in yaptığı araştırmaya göre, Twitter sosyal paylaşım sitesine 500 milyonu aşkın kişinin bağlanıyor.

Paris merkezli araştırma kuruluşunun, bölgesel dağılım, dil, zaman dilimi gibi parametrelere göre 517 milyon hesabın profillerini inceleyerek hazırladığı raporda en çok bağlanan kullanıcılar arasında Amerikalı ve Brezilyalı kullanıcılar başı çekiyor.

Pazartesi günün yayınlanan rapora göre, ABD 141 milyonu aşkın kullanıcıyla başı çekerken, yılın başına göre yüzde 23 oranında artış kaydeden Brezilya 41 milyon kullanıcıyla onu takip ediyor. Üçüncü sırada yer alan ülkeyse 35 milyon kullanıcıyla Japonya. Türkiye ise bu sıralamada 11'inci, Almanya, 19'uncu sırada yer alıyor.

ABD aynı zamanda aktif olarak en fazla mesaj yollayan kullanıcıya sahip ülke. Atılan her dört mesajdan biri ABD'den atılıyor.

Twitter'da İngilizceden sonra en yaygın olarak kullanılan ikinci lisan ise Japonca. Kentler bazında ise Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Twitter'ı en aktif kullanan bölge olduğu ortaya çıktı. Tüm tweetlerin yüzde 2,4'ü Cakarta'dan dünyaya yayılıyor.

Rapordaki ilginç notlardan bir diğeri de, özellikle “Arap Baharı” sonrasında Arap dünyası tarafından daha yoğun takip edilmeye başlanan Twitter'da Arapçanın da en yaygın kullanılan diller arasında altıncı sıraya yükselmiş olması. (Deutsche Welle Türkçe)