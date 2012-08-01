T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'ı en çok kimler kullanıyor?

Araştırmaya göre Twitter' ı en yoğun kullanan ülkeler Amerika, Brezilya ve Japonya. Türkiye ise bu sıralamada 11'inci sırada yer alıyor

01 Ağustos 2012 15:04

Medya araştırma şirketi Semiocast'in yaptığı araştırmaya göre, Twitter sosyal paylaşım sitesine 500 milyonu aşkın kişinin bağlanıyor.

Paris merkezli araştırma kuruluşunun, bölgesel dağılım, dil, zaman dilimi gibi parametrelere göre 517 milyon hesabın profillerini inceleyerek hazırladığı raporda en çok bağlanan kullanıcılar arasında Amerikalı ve Brezilyalı kullanıcılar başı çekiyor.

Pazartesi günün yayınlanan rapora göre, ABD 141 milyonu aşkın kullanıcıyla başı çekerken, yılın başına göre yüzde 23 oranında artış kaydeden Brezilya 41 milyon kullanıcıyla onu takip ediyor. Üçüncü sırada yer alan ülkeyse 35 milyon kullanıcıyla Japonya. Türkiye ise bu sıralamada 11'inci, Almanya, 19'uncu sırada yer alıyor.

ABD aynı zamanda aktif olarak en fazla mesaj yollayan kullanıcıya sahip ülke. Atılan her dört mesajdan biri ABD'den atılıyor.

Twitter'da İngilizceden sonra en yaygın olarak kullanılan ikinci lisan ise Japonca. Kentler bazında ise Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Twitter'ı en aktif kullanan bölge olduğu ortaya çıktı. Tüm tweetlerin yüzde 2,4'ü Cakarta'dan dünyaya yayılıyor.

Rapordaki ilginç notlardan bir diğeri de, özellikle “Arap Baharı” sonrasında Arap dünyası tarafından daha yoğun takip edilmeye başlanan Twitter'da Arapçanın da en yaygın kullanılan diller arasında altıncı sıraya yükselmiş olması. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

twitteraraştırmaABDBrezilyaJaponyaTürkiyeMedya araştırma şirketiSemiocast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24