Twitter'dan Turkcell'in 'Ensar tweetleri' itirazına ret!

Turkcell'in Karaman'da çocuk istismarı skandalıyla gündemden düşmeyen Ensar Vakfı'na sponsorluğunu devam etmesi üzerine sosyal ağ Twitter'dan "tecavüzcell" etiketiyle paylaşım yapan kullanıcılar için yaptığı itiraza cevap geldi. Twitter, mesajlara mahkemeden erişim engeli getirilmesini isteyen Turkcell'in kararına "ifade özgürlüğü" diyerek uymadı.

Sözcü'den Kemal Elibol'un haberine göre, Twitter ise kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postasında ifade özgürlüğü dersi verdi. Mahkeme kararında belirtilen içerikle ilgili şuan için herhangi bir işlem yapmadıklarını vurgulayan twitter şöyle dedi:

“Mahkeme kararının Türkiye’deki ifade özgürlükleri ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle karara itiraz dilekçemizi ilgili mahkemelere vermeyi hedefliyoruz. Kararın bozulması halinde size bu durumu mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz. Mahkeme kararına Türk mahkemeleri nezdinde itiraz etmeyi düşünüyorsanız, lütfen mümkün olan en kısa sürede bize haber veriniz.”