Twitter'dan sorna Facebook'a da siber saldırı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın ardından Facebook da siber saldırıya uğradı. Saldırının, bazı Facebook çalışanlarının, bir internet sitesine girmesinden kaynaklandığı bildirildi.



Facebook Inc. şirketler grubu, Ocak ayında sitenin "sofistike" bir siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Facebook yetkilileri, saldırıda kullanıcı bilgilerinin zarar görmediğini açıkladı.

Saldırının, bir grup Facebook çalışanının kötü amaçlı yazılıma sahip bir internet sitesini ziyaret etmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Bu ay başında başka bir sosyal paylaşım sitesi Twitter da siber saldırıya uğramıştı.

250 bin Twitter kullanıcısının bilgilerinin "hacker"lar tarafından ele geçirildiği ifade edilmişti.