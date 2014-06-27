Twitter'dan Ramazan'a özel hashtag sürprizi

Yarın Ramazan başlıyor. Twitter ise Ramazan'a özel bir sürpriz hazırladı. Ramazan hashtag'inin kullanımının ay boyunca artacağının farkında olan Twitter'da bu hashtag'in (veya İngilizce olarak Ramadan) yazılmasıyla hemen yanda mavi renkli ufak bir hilal simgesi görülüyor.

Kullanıcıların herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek kalmaksızın, sadece söz konusu hashtag'i kullanmasıyla eklenen hilal simgesini kaldırabilmek de mümkün değil; zira tweet atıldıktan sonra hilal görülebiliyor, yazının düzenlendiği sırada bu simge görülemiyor.

İşte #Ramazan hashtag'i ile atılan tweetlerden bazıları: