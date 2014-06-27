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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan Ramazan'a özel hashtag sürprizi

Twitter, yarın başlayacak Ramazan'a özel hashtag simgesi hazırladı

27 Haziran 2014 22:55

Yarın Ramazan başlıyor. Twitter ise Ramazan'a özel bir sürpriz hazırladı. Ramazan hashtag'inin kullanımının ay boyunca artacağının farkında olan Twitter'da bu hashtag'in (veya İngilizce olarak Ramadan) yazılmasıyla hemen yanda mavi renkli ufak bir hilal simgesi görülüyor.

Kullanıcıların herhangi bir ekstra işlem yapmasına gerek kalmaksızın, sadece söz konusu hashtag'i kullanmasıyla eklenen hilal simgesini kaldırabilmek de mümkün değil; zira tweet atıldıktan sonra hilal görülebiliyor, yazının düzenlendiği sırada bu simge görülemiyor.

İşte #Ramazan hashtag'i ile atılan tweetlerden bazıları:

 

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