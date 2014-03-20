Twitter'dan radikal karar; '@' işareti kaldırılıyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter radikal bir kararla '@' kullanımını sonlandırmaya hazırlanıyor.

Kullanıcıların birbirleriyle temasa geçmesini sağlayan ve @xx yazmak suretiyle kullanıcıları birbirine bağlayan @ sembolü kaldırılıyor. Android platformu üzerinde denemeler yapan Twitter'ın '@'siz formatının görüntüleri de internete düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Twitter'ın üst düzey isimlerinden Vivian Schiller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Twitter'ın hashtag ve mention(@) kullanımları üzerinde çalışma yaptıklarını doğrularken, siteye yeni üye olanların bu sembolleri kullanmakta sıkıntı çektiğine dikkat çekti ve yeni bir düzenlemenin şart olduğunu kaydetti.

İşte Twitter'ın '@' işaretinin kaldırımasına yönelik yaptığı çalışmalarından görüntü: