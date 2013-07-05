Twitter'dan Mısır için otomatik çeviri hizmeti

Mısır'da önde gelen kişilerin gönderdiği Twitter mesajları, Arapça konuşmayan kullanıcılar için otomatik olarak bazı diğer dillere çevriliyor.

Avrupa dillerini kullanan Twitter kullanıcıları, Mısır ordusu tarafından Çarşamba akşamı devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son Twitter mesajlarını kendi dillerinde okuma imkanına sahip oldu.

Muhalefet lideri Muhammed El Baradey ve Arap Baharı'nın önde gelen isimlerinden Wael Ghonim'in mesajları da Twitter'ın otomatik-çeviri hizmeti tarafından diğer dillere çevriliyor.

Twitter, Microsoft'un geliştirdiği Bing'in çeviri uygulamasını şimdilik denem amaçlı olarak kullanıcıların hizmetine sundu.



Henüz mükemmel değil



Otomatik çeviri uygulaması henüz mükemmel bir çeviri hizmeti sağlayamıyor ve Twitter tarafından da resmî olarak kullanıma açılmış değil.

Ancak Twitter, AllThingsD dijital haber sitesine yaptığı açıklamada, "Twitter mesajlarının başka dillere çevrilmesi projesinde, deneme amacıyla, dünyanın her yerindeki insanların burayı takip edebilmeleri ve olanları daha iyi anlayabilmeleri için, Mısır'da en çok takip edilen hesapları otomatik çeviri hizmetine açtık" ifadelerine yer verildi.

Twitter, otomatik çeviri hizmeti sunduğu hesapların da bir listesini yayınladı.

Bu listede, 1,1 milyon takipçisi bulunan Wael Ghonim ve 900 binden fazla takipçisi olan Tahrir News hesapları da var.

Twitter, otomatik çeviri hizmetinin denemelerine geçen ay başlamış, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca'nın yanısıra, Çarşamba günüden bu yana da Mısır Arapça'sını devreye sokmuştu.