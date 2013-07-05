T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'dan Mısır için otomatik çeviri hizmeti

Twitter kullanıcıları, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son Twitter mesajlarını kendi dillerinde okuma imkanına sahip oldu

05 Temmuz 2013 13:57

Mısır'da önde gelen kişilerin gönderdiği Twitter mesajları, Arapça konuşmayan kullanıcılar için otomatik olarak bazı diğer dillere çevriliyor.

Avrupa dillerini kullanan Twitter kullanıcıları, Mısır ordusu tarafından Çarşamba akşamı devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son Twitter mesajlarını kendi dillerinde okuma imkanına sahip oldu.

Muhalefet lideri Muhammed El Baradey ve Arap Baharı'nın önde gelen isimlerinden Wael Ghonim'in mesajları da Twitter'ın otomatik-çeviri hizmeti tarafından diğer dillere çevriliyor.

Twitter, Microsoft'un geliştirdiği Bing'in çeviri uygulamasını şimdilik denem amaçlı olarak kullanıcıların hizmetine sundu.


Henüz mükemmel değil


Otomatik çeviri uygulaması henüz mükemmel bir çeviri hizmeti sağlayamıyor ve Twitter tarafından da resmî olarak kullanıma açılmış değil.

Ancak Twitter, AllThingsD dijital haber sitesine yaptığı açıklamada, "Twitter mesajlarının başka dillere çevrilmesi projesinde, deneme amacıyla, dünyanın her yerindeki insanların burayı takip edebilmeleri ve olanları daha iyi anlayabilmeleri için, Mısır'da en çok takip edilen hesapları otomatik çeviri hizmetine açtık" ifadelerine yer verildi.

Twitter, otomatik çeviri hizmeti sunduğu hesapların da bir listesini yayınladı.

Bu listede, 1,1 milyon takipçisi bulunan Wael Ghonim ve 900 binden fazla takipçisi olan Tahrir News hesapları da var.

Twitter, otomatik çeviri hizmetinin denemelerine geçen ay başlamış, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca'nın yanısıra, Çarşamba günüden bu yana da Mısır Arapça'sını devreye sokmuştu.

\

ETİKETLER

mursitwitterçeviri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24