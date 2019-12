Twitter'dan karakter analizi

T24 - Türkiye Twitter'ı son hızla sahiplendi. Carl Jung 12 temel karakter tipi tanımlamış zamanında, "Hepimiz bunlardan birine benziyoruz" Twitter'dan 16 karakter çıktı. Bir göz atın, siz hangi karaktere yakınsınız?





Radikal gazetesinde yer alan habere göre Alemşah Öztürk: Dijital Reklam Ajansı 41?29!’un Başkanı Twitter'dan 16 karakter analizi



1- Paylaşmazsam ölürüm: Bu karakterin temel özelliği her an her yerde ve her şeyi paylaşabiliyor olmasıdır. Sınır tanımaz, Twitter üzerine yağmur gibi yağmak konusunda sıkıntısı yoktur. Sonları genellikle spammer olarak tarihin tozlu sayfalarında kaybolmak olur.



2- Bİlgİ deposuyum: “Her şeyi ben biliyorum, birinin bir konuda eksiği varsa tamamlarım, tüm yanlışları düzeltirim” diyen ufak ama güçlü bir ekibi temsil eder. Kutsal görev olarak Twitter âlemini bilgilendirmeye adamışlardır kendilerini. Halk arasında ‘ukela dümbeleği’ diye de geçer.



3- Check-in yapmalıyım: Twitter’ı tek kullanım amacı foursquare’dir (O anda nerede olduğunu duyuran uygulama), tek kelime bile yazmamışlardır, sadece ‘foursquare check in’lerinden oluşur ekranları. En önemli şey müdavimi olduğu mekânlardan bir sonraki rozet’i nasıl alacağıdır.



4- Her şeye muhalİfİm: Bu kitleyi birtakım gazeteciler, yazarlar, gizli karakterler, asosyaller ve gizli duygusallar temsil etmektedir. Söylenen her şeye itiraz edebilirler, herkes yanlıştır, fikri düzeltilmelidir! Yenilen yemeklere, doğan çocuklara bile muhaliflerdir! Çok nadir de olsa kendilerinden de nefret ederler!



5- Ben demİştİm!: Tüm dünyada olacakları baştan bilmektedir. O yüzden her kötü olayın arkasından “Ben demiştim!” der. Felaket senaryoları hazırdır. Buna futbol maçlarının sonuçları, doğal felaketler, siyasetin ve memleketin gidişatı, Twitter’ın çöküşü de dahildir.



6- Coşkulu volkanİk hareket: Bu karakter patlamaların insanıdır. Bazen kendi gibi birini bulunca seyredenlerin anlayamadığı yüzlerce mesajdan oluşan diyaloglarda kaybolurlar. Paradoksların, sevgi patlamalarının, pişmanlıkların, özlü sözlerin, kendilerine kızmanın güzel bir kombinasyonudur, şiddetle uzak durmak gerekir.



7- Ben ünlüyüm, ne desem olur: Gerçek hayatta ünlü olmanın güzel avantajlarını buraya da taşıyacağı yanılgısında olan ünlülerimiz bu kategoriye girer. Hızlı bir şekilde acı gerçeği fark ederler; sevenleri kadar sevmeyenleri de Twitter’dadır ve ağızları, parmakları boş durmamaktadır. O yüzden ne desem olur diye başlayıp, susayım en iyisi diye devam eder bu kitlenin hayat hikâyesi.



8- Olay yerİnden bİldİrİyorum: Her nasılsa, her olay yerinde bu kitleden biri bulunur. Konser backstage’leri, açılışlar, doğal felaketlerin başladığı, tarihin değiştiği yerler ve hatta size bize önemsiz ama onlara önemli gelen her yer. Her zaman ilk fotoğrafı onlar çeker, ilk videoyu onlar kaydeder. Yeni nesil habercilik bu kitlenin kontrolündedir.



9- Bunalıyorum: Henüz mutlu olduğu, mutlu bir an paylaştığı gözükmemiştir bu kitlenin. Gün yüzü görmemiş, sürekli bunalım şarkılar, bunalım fotoğraflar ve duygular paylaşmaktadır. Sosyal medyanın tüm çabalarına rağmen kurtarılamamışlardır. Yardım çabalarını reddetmektedirler.



10- 140 karakter yetmİyor: Yazacakları bir türlü Twitter’a sığmamaktadır bu insanların. Üç nokta ve parantez içinde devam en çok kullandıkları bağlaçtır. Genelde 5, 6 twit’e bölünerek çoğalırlar, aradan girerseniz bir şey anlama şansınız yoktur. ‘Unfollow’ düğmesi en yakın arkadaşınızdır bu zamanlarda.



11- Özlü sözlerİmle buradayım: Kendilerinin söyleyecek sözü yoktur, o yüzden arkalarına iki bin yıllık düşünürler havuzunu alarak ilerlerler. Her duruma ve her güne, yılın her anına ve tabii ki her kişiye uygun bir özlü söz, bir ünlüden söylem bulabilirler.



12- Gİzlİ komİkler: Gerçekten çok komiklerdir ama bir kısmı kendinin farkında değildir. Hayat konusundaki tespitleri, günü kurtaran bir avuç günışığı gibidir, her hareketleri retweet edilir, tüm camia heyecanla alkış ve kahkaha içinde mutluluğa karışır.



13- Çok takİpçİm var, ne desem olay: Takipçi sayısı 500 bini geçince hafif kıpırdanmalar başlar bu karakter tipinde. Twitlerde bir değişim gözlenir, kitleye sesleniş dersleri alınmaya başlanır, Twitter ekibine “Hey!” diye seslenebilme yetkisinin kendilerine verildiğine inanırlar. Halbuki kitleler bu durumdan habersizdir.



14- Uyku tutmuyor benİ: Bir türlü uyku tutmaz bu karakterleri, bunun da cezasını Twitter camiasına vermeye karar vermişlerdir. Güzel paylaşımları olduğu için genelde, takipçilerini de onlarla beraber uyku tutmaz, gözler ekranda, ya bir şey kaçırırsam şeklinde sabahı ederler.



15- Retweet benİm adım: Daha bir lafı kendiliğinden yazdığı görülmemiştir, ama Twitter ahalisinin yazdığı en güzel şeyleri ayıklar, özenle retweet ederler, hani bir şey kaçırdıysanız içiniz rahat olsun diye. Bazen bu durum bir ekran dolusu retweet’e yol açsa da içiniz rahat olsun, siz yokken Twitter sağlam ellerde.



16- Kedİme, köpeğİme, doğmamış bebeğİme Twitter HESABI açarım: Konuşamayan canlı ve cansız sevdikleri için, kendilerini tutamayıp Twitter hesabı açıverirler bu kitlenin insanları… Onları mention ederler, önce onların ağzından yazarlar, sonra kendi hesaplarından cevap verirler. Sanat ve yaratıcılık için de bunu yapanlar var tabii.