T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Twitter’dan aşkını ilan ettiği öğrencisiyle kaçtı

İngiltere’nin Sussex şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Jeremy Forrest öğrencisi olan 15 yaşındaki Megan Stammers’a aşık oldu

24 Eylül 2012 23:27

 

İngiltere’de öğrencisine aşık olan matematik öğretmeni Twitter’dan attığı mesajlarla 15 yaşındaki genç kıza duygularını açtı. İlişki yaşamaya başlayan ikili ülke dışına kaçtı. İngiliz ve Fransız polisi şimdi her yerde onları arıyor.

Stammers’a Twitter üzerinden takma isimle aşk mesajları yollayan Forrest son iletisinde “beraber kaçalım” dedi.

 

‘Bende eroin etkisi yapıyorsun!’

 

İngiliz ve Fransız polisi ülke dışına çıkan ikilinin peşine düştü.

Öğrencisine olan duygularını bloğunda yazdığı yazılarda da dile getiren evli öğretmen bir mesajında Stammers’a seslenerek “Bende eroin etkisi yapıyorsun” dedi.

 

‘Cehennemi yaşıyoruz’

 

Megan’ın babası Martin Stammers İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak kızlarının sağ salim eve dönmesini istediklerini söyledi.

Baba Stammers sözlerine şöyle devam etti: “Cehennemi yaşıyoruz. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz.”

İngiliz polisi sokak kameralarının çektiği görüntülerden yola çıkarak ikilinin Kuzey Fransa’da bulunan Calais limanına giden bir gemiye bindiklerini bildirdi.

Fotoğrafları iki ülkede güvenlik birimlerine dağıtılan Stammers ile Forrest’ı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

ETİKETLER

Megan Stammersteacheröğretmenkaçmaaşk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24