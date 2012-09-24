Twitter’dan aşkını ilan ettiği öğrencisiyle kaçtı

İngiltere’de öğrencisine aşık olan matematik öğretmeni Twitter’dan attığı mesajlarla 15 yaşındaki genç kıza duygularını açtı. İlişki yaşamaya başlayan ikili ülke dışına kaçtı. İngiliz ve Fransız polisi şimdi her yerde onları arıyor.

Stammers’a Twitter üzerinden takma isimle aşk mesajları yollayan Forrest son iletisinde “beraber kaçalım” dedi.

‘Bende eroin etkisi yapıyorsun!’

İngiliz ve Fransız polisi ülke dışına çıkan ikilinin peşine düştü.

Öğrencisine olan duygularını bloğunda yazdığı yazılarda da dile getiren evli öğretmen bir mesajında Stammers’a seslenerek “Bende eroin etkisi yapıyorsun” dedi.

‘Cehennemi yaşıyoruz’

Megan’ın babası Martin Stammers İngiliz Daily Mail gazetesine konuşarak kızlarının sağ salim eve dönmesini istediklerini söyledi.

Baba Stammers sözlerine şöyle devam etti: “Cehennemi yaşıyoruz. Onun nerede olduğunu bilmiyoruz.”

İngiliz polisi sokak kameralarının çektiği görüntülerden yola çıkarak ikilinin Kuzey Fransa’da bulunan Calais limanına giden bir gemiye bindiklerini bildirdi.

Fotoğrafları iki ülkede güvenlik birimlerine dağıtılan Stammers ile Forrest’ı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.