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Bilim / Teknoloji

Twitter'dan '140 karakter yetersiz' diyenlere müjde

Twitter, yeni güncellemesini duyurdu

07 Nisan 2015 17:35

Popüler sosyal medya platformundaki 140 karakter sınırında bir değişikliğe giden Twitter, kullanıma sunduğu yeni özelliği sayesinde kullanıcılarının bazı durumlarda daha fazla karakter kullanmalarına imkan veriyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biri olan Twitter, yeni özellikleri ile kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye devam ediyor.

ABD merkezli mikro blog sitesi Twitter’da uzun zamandır, retweet yapıp ardından retweetlere yorum yapılıyordu. Tweet’i direkt kopyalayıp yorum da yazılabiliyordu.

Bunun önüne geçmek isteyen Twitter, yeni özelliği sayesinde 140 karakterden ödün vermeden alıntı yapabilmeyi mümkün hale getirdi.

Bu kapsamda retweet yaparken çıkan ekranda, retweet’e yorum yaparak, 140 karakter dahilinde retweet edilen tweetlere yorum yapılabilecek.

 

Twitter 140 karakter sınırını iptal mi ediyor?

 

Twitter'a orijinal bir özellik kazandıran 140 karakter sınırı pek çok kullanıcının yaptıkları paylaşımlara negastif yönde etki ediyor. Şirketin söz konusu kararının ardından 140 karakter sınırının da uzun vadede ortadan kaldırılabileceği dile getiriliyor.

Söz konusu yeni özellik şu an için sadece iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad'lerde kullanılabilir. Twitter'ın bu özelliğini kısa sürede Android işletim sistemi ile çalışan akıllı cihazlara da getirmesi bekleniyor.

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