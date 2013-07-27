Twitter'daki 'sahte takipçi operasyonu' Erol Köse'yi de vurdu

Sosyal mikroblog sitesi Twitter'ı en aktif kullanan ünlülerden birisi de Erol Köse… Twitter üzerinden yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen Köse, bu kez de 1 gün içerisinde 1 milyonun üzerinde takipçisinin silinmesiyle haber oldu.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Takipçileri arasındaki sahte hesapları silinmeden önce 2 milyonu aşan kullanıcı tarafından takip edilen Erol Köse'nin fan sayısı, Twitter'ın gerçekleştirdiği "yumurta kullanıcı" operasyonunun ardından 900 binlere kadar düştü. Hatta geçtiğimiz senenin bahar ayları arasında yalnızca 200 bin kişi tarafından takip edilen Erol Köse, oldukça kısa bir süre içerisinde takipçi sayısını 1 milyonun üzerine çıkarmış, bu durum da birçok kişiye inandırıcı gelmemişti. Twitter'da sahte takipçi aldığı iddialarını yanıtsız bırakan Erol Köse'nin binlerce yabancı ülke kaynaklı takipçisinin olması da “satın alma” savını güçlendiriyordu.

En çok ünlüleri etkiledi

Twitter’da son günlerde fenomen diye tabir edilen bir takım kişilerin takipçi sayılarında ciddi azalmalar gözlenmişti. Büyük bir sektör haline gelen sahte takipçi pazarından pek de hoşnut olmadığı bilinen Twitter ise yavaş yavaş yumurta diye tabir edilen bu sahte hesapları temizlemeye başladı. Şimdilik tüm kullanıcılar üzerinde büyük bir etkisi olmadığı gözlenen temizlik operasyonunda, daha fazla takipçiye sahip ünlüler ise en çok etkilenen isimlerin başında geliyor. Hatta bu doğrultuda İbrahim Tatlıses'in de takipçi silme işleminden muzdarip olduğu belirtildi.