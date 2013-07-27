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Bilim / Teknoloji

Twitter sahte hesapların peşine düştü, takipçi sayıları azalmaya başladı

BTK Başkanı Tayfun Acarer, siteden, özellikle başkası adına açılmış fake hesapların önlenmesi konusunda çözüm istediklerini söylemişti

27 Temmuz 2013 14:12

Twitter, aktif olmayan kullanıcı hesaplarını silmeye başladı. Başkası adına açılmış fake hesapları silmeye başlayan Twitter'ın bu adımı, kullanıcıların takipçi sayısında düşüşe neden oldu.

Fake takipçi tabiri, başkası adına açılan ya da takip eden/takip edilen oranı çok düşük, attığı tweet sayısı çok az hesaplar için kullanılıyor.

Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, siteden, özellikle başkası adına açılmış fake hesapların önlenmesi konusunda çözüm istediklerini söylemişti. Acarer, “Benim adıma da açılmış sahte bir Twitter hesabı vardı, 1 yıl boyunca kapatamadım” dedi. Twitter’ın bu talepleri haklı bulduğunu ve bu hesapların kapatılmasına yönelik süreci hızlandırmaya başladığını belirten Acarer, Twitter’dan hesapların yanına hesabın şikâyet edilmesi ya da sahte olduğunun belirtilmesi için bir buton konmasını da talep etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası ile ilgili protestolara ilişkin Haziran ayı başında yaptığı bir konuşmada, "Şu anda Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada. Sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumların baş belasıdır" açıklamasında bulunmuştu.

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