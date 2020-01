Twitter'daki etkileşim rekoru el değiştirdi

Amerikan Müzik Ödülleri sonrası uluslararası müzik dünyasının gündemine yerleşen Güney Koreli grup BTS, sahnedeki ilkleri kadar sosyal medyada da rekora doymuyor. Guinness, BTS'in Twitter hesabının 'en çok etkileşim alan hesap' listesinde zirveye yerleştiğini duyurdu. Grup bugün yeni videosunun yayınlanmasının ardından da uzun süre TT'de kaldı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da iki gün önce etkileşim rekoru kırıldı. K-Pop’un (Güney Kore pop müziği) son dönemdeki en iyi temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve pazar günkü Amerikan Müzik Ödülleri’nde sergiledikleri performanslarıyla bir ilki gerçekleştiren BTS grubunun yönettiği Twitter hesabı, yeni ‘en fazla etkileşim alan hesap’ ilan edildi.

Guinness'in internet sitesinden yapılan açıklamalarda BTS’in aynı zamanda ‘Twitter hesabı en çok etkileşim alan müzik grubu’ haline geldiği de belli oldu. BTS'i 21 Kasım'da Twitter'dan kutlayan Guinness, grubun Guinness Rekorlar Kitabı'nın bir sonraki edisyonuna girmeyi başardığının haberini verdi.

Etkileşim oranını hesaplamak için bir hesabın tweet başına aldığı ortalama retweet sayısını dikkate alan Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre BTS’in her bir tweet'i yaklaşık 252.200 retweet alıyor.

Takipçi sayısı açısından da bir ilk

BTS'in hesabı, aynı zamanda 13 Kasım'da Güney Kore'de 10 milyon takipçiye ulaşan ilk sanatçı/ grup olarak da kayıtlara geçmişti.

Öte yandan BTS’in en yakın takipçisi, One Direction grubuyla tanınan Harry Styles. Ortalama retweet’lenme sayısı 165.473’te kalan Styles, birinciliği kaptırmış oldu.

Guinnes Rekorlar Kitabı’nın eylülde yayınlanan son edisyonunda Styles paylaşım başına 150.607 retweet ile ilk sıradaydı. BTS de 152.112 retweet ile Styles’ı takip ediyordu.

UNICEF kampanyası için bir hesap daha var

BTS’in üyelerinin kullandığı söz konusu hesabının yanı sıra, grupla bağlantılı iki hesap daha var. Bunlardan ilki, grubun resmi hesabı. Diğeri de grubun 'Love Yourself: Her' albümünün ardından 31 Ekim'de UNICEF’le birlikte başlattığı 'LOVE MYSELF' (Kendimi seviyorum) kampanyası için açıldı.

Röportajlarında gençlerin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan, şarkılarında kendileri gibi gençlerin sorunlarını anlatmaya çalışan ve insanın kendisini sevmeden başkalarını sevemeyeceğine inanan BTS üyeleri, bu kampanya ile çocuk ve gençlerin şiddet korkusu olmadan yaşayabilmesini amaçlıyor.

BTS, Türkiye TT listesinde

Bu arada eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ünlü mikrofonu yere atma hareketinden esinlendikleri 'MIC Drop' adlı şarkısının DJ Steve Aoki ile hazırladıkları remix versiyonunu bugün yayınlayan grup, saat 13.02 itibarıyla uzun bir süre boyunca Twitter Türkiye gündeminde TT listesinde kaldı. Bununla birlikte video paylaşım sitesi YouTube'da yayınlanan video birkaç saat içinde 7 milyona yakın izlendi, şarkı ABD iTunes listesinde ilk sıraya kadar çıkan ilk K-Pop ürünü de oldu.