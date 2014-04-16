Twitter'da hiç tweet atmayan kullanıcı sayısı şaşırttı

Twitter’ın kayıtlı 974 milyon kullanıcısının yüzde 44’ünün hiç 'tweet' atmadığı belirtildi. Twitter hesaplarının aktivitesini takip eden ve derleyen Twopcharts sitesinin raporuna göre, 'tweet' atılan hesapların yüzde 30’undan paylaşılan mesaj sayısı sadece 1 ila 10 arasında. 100’ün üzerinde 'tweet' atılan hesapların oranı ise yüzde 13'te kalıyor.

Hesap açıp bırakanlar

Facebook ile birlikte en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter, 2013’ün son çeyreğinde sitedeki aylık aktif kullanıcı sayısının 241 milyon olduğunu belirtmişti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre ancak Twitter, aktif kullanıcı tanımını atılan 'tweet'lere göre değil, hesaba giriş sıklığına göre yapıyor.

Raporda dikkat çekilen başka bir konu ise, çok sayıda Twitter kullanıcısının hesap açtıktan kısa bir süre sonra 'tweet' atmayı bırakması.

Her ay açılan ortalama 20 milyon Twitter hesabının yüzde 40’ından ilk 30 gün içerisinde 'tweet' atılıyor. Ancak bu hesapların kullanıcılarının sadece dörtte biri 'tweet' atmayı sürdürüyor.