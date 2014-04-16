T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Twitter'da hiç tweet atmayan kullanıcı sayısı şaşırttı

Twitter'da tweet atılan hesapların yüzde 30'undan paylaşılan mesaj sayısı sadece 1 ila 10 arasında. Yüzde 44 oranında kullanıcı ise hiç tweet atmamış

16 Nisan 2014 10:37

Twitter’ın kayıtlı 974 milyon kullanıcısının yüzde 44’ünün hiç 'tweet' atmadığı belirtildi. Twitter hesaplarının aktivitesini takip eden ve derleyen Twopcharts sitesinin raporuna göre, 'tweet' atılan hesapların yüzde 30’undan paylaşılan mesaj sayısı sadece 1 ila 10 arasında. 100’ün üzerinde 'tweet' atılan hesapların oranı ise yüzde 13'te kalıyor.

 

Hesap açıp bırakanlar

 

Facebook ile birlikte en popüler sosyal medya sitelerinden biri olan Twitter, 2013’ün son çeyreğinde sitedeki aylık aktif kullanıcı sayısının 241 milyon olduğunu belirtmişti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre ancak Twitter, aktif kullanıcı tanımını atılan 'tweet'lere göre değil, hesaba giriş sıklığına göre yapıyor.

Raporda dikkat çekilen başka bir konu ise, çok sayıda Twitter kullanıcısının hesap açtıktan kısa bir süre sonra 'tweet' atmayı bırakması.

Her ay açılan ortalama 20 milyon Twitter hesabının yüzde 40’ından ilk 30 gün içerisinde 'tweet' atılıyor. Ancak bu hesapların kullanıcılarının sadece dörtte biri 'tweet' atmayı sürdürüyor.

 

ETİKETLER

twittertweettweet atmayan hesaplaryüzde 44kullanıcı sayısıhesap açmaaraştırmamesaj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24