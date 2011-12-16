Twitter'da takipçi sayısını arttırmanın yolları

T24 -

‘Kendi yazılımım’





Bilmeden takip edenler şaşkın



Radikal'den Serkan Ocak'ın haberine göre, sosyal medyanın milyonlarca kullanıcısı bulunan alanı Twitter’da artık parayı bastıran yeni takipçiler edinebiliyor. Twitter’ın açığından yararlanan 17 yaşındaki B.,D. ‘makul’ bir ücret karşılığında dakikalar içinde binlerce takipçi ekleyebiliyor. Üstelik şifrenizi de vermenize gerek kalmadan. Takipçi tarifesi şöyle: 20 bin takipçi 1000 TL., 10 bin takipçi 500 TL., 1000 takipçi 100 TL. Üstelik habersizce sizin takipçiniz haline gelen Twitter kullanıcıları durumu fark edip sizi bırakır diye 20 bin alana 3 bin takipçi de bedava. Radikal sistemi test etti. Satın alınan takipçilerin hepsi Türk ve gerçek kişiler. Başka birini istemeden takip ettiğini öğrenen Twitter kullanıcıları şaşkın. Twitter’da parayla takipçi ekleyen lise öğrencisi ile iletişim kurduktan sonra kendi hesabım olan ‘serkanocakkk’a kullanıcı ekletmek istediğimi söyledim. Birkaç günlük yazışma sonucunda pazarlık tamamlandı. Lise öğrencisi B.w D. fatura kesemeyeceğini bir şirketinin olmadığını, Twitter’ın açığından faydalanarak bu işi yaptığını belirtti. Karşılıklı güven sorununu aşmak için de 100 takipçiyi ücretsiz ekleyebileceğini söyledi. Anlaşmanın ardından ilk 100 ücretsiz takipçiyi önceki gün eklettirdim. Ancak ücretsiz takipçiler 100 değil, 300 kadar oldu. Lise öğrencisi ücretsiz takipçileri eklerken bir de uyarıda bulundu: “24 saat içinde parayı yatırmazsanız eklediğim takipçileri geri alacağım.”Takipçi ekleme serüveni şöyle sürdü:14.27: Asıl takipçi sayısı 681.14.29: Avans olan ‘ücretsiz takipçiler’ yüklenmeye başladı. Takipçi sayısı 715.14.32: Takipçiler hızla artıyor. Sayı 761.14.35: Takipçi sayısı 824 oldu.14.49: Avans takipçi, 952’de durdu.Bir gün sonra 100 TL karşılığında ücretli takipçiler yüklendi. Ücretli yükleme dün saat 17.04’te başladı.İlk anda takipçi sayısı 948.Kısa bir internet kesintisinin ardından saat 17.51’deki takipçi sayısı 1260.17.57: Takipçi sayısı 1349.Saat 18.41: Takipçi sayısı 2 bin 13.2 saatin sonunda ‘yeni’ 1000 takipçiyle toplam sayı 2 bin takipçiyi geçti.Takipci sayısını arttırma, Twitter kodlarındaki bir açıktan faydalanılarak yapılıyor. Takipçi, Facebook’ta hayran, YouTube’ta beğeni sayısını arttıran programlar internette 10-250 dolara satılıyor. Bazı yabancı kaynaklı internet servisleri aracılığıyla kısıtlı oranda takipçi sayısı arttırmak da mümkün. Ancak 17 yaşındaki B.D., bu işi kendi yazdığı bir yazılımla yaptığını söyledi.Twitter’da bilmeden birçok kişinin takipçisi olan ‘kelepir takipçiler’ şaşkındı. İletişime geçtiğimiz bazı takipçiler, rahatsızlıklarını şöyle dile getirdi:@keditost, Nesli Karaman: “Yurt dışında yaşıyorum. Son zamanlarda isteğim dışında takip ettiğim kişiler olduğunu görmeye başladım. Twitter’ın müşteri ilişkileri bölümüne mail atarak çözüm bulmaya çalışacağım.”@cemozkok309, Cemre Özkök: “Taciz edilmediğim sürece rahatsız olmam. Bu kişiler bana bir şey katacaksa çok da önemli değil. Bilmediğim birini takip etmek bana bir katkı sağlayacaksa beni rahatsız etmez. Öğretici, faydalı bir sayfası varsa gezinirim. Normalde beni takip edeni takip ederim. Bunu Twitter’ın açığı olarak değerlendiriyorum. Sanal ortamların yüzde 70’inde böyle durumlar var. Kullanım durumlarına, amaçlarına göre pek çok açığı ve katkısı olabilir.”@AhmetAY_ Ahmet Ay: “Diyarbakır’da yaşıyorum. Haber X adlı haber sitesinde köşe yazıyorum. Son bir-iki ay içinde çok fazla böyle durum oldu. İlk defa parayla takipçi olunduğunu duydum. Çok tuhaf. Bundan sonra çok dikkatli olacağım. Hatırlamadığım birini takip etmeyeceğim.”@kaanklky, Kaan Kölköy: “Lisede okuyorum. Durumdan o kadar rahatsız oluyorum ki, sık sık girip takip ettiğim kişilere bakıyorum. Böyle çok durumla karşılaştım. Twitter ilk kurulduğunda da bir açığı vardı. Yabancı ünlülere kendisini takip ettiren biri vardı. Bu açık bulundu ve hemen kapatıldı. Ama bununla kimse uğraşmıyor.