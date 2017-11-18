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Bilim / Teknoloji

Twitter'da "Merhaba" yazanlara kötü sürpriz

Twitter'ın reklam ve virüs yayan bot hesaplara karşı aldığı önlem nedeniyle birçok Türk kullanıcı kötü bir sürprizle karşılaştı

18 Kasım 2017 19:18

Tarık Beyhan

Türkiye'de her gün milyonlarca aktif kullanıcısı olan Twitter, hacklenen hesaplar aracılığıyla yayılan virüsleri ve reklam botlarını engellemek için çeşitli önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri dün geceden itibaren Türkçe konuşan kullanıcılara oldukça zorluk yaratıyor.

Sadece "Merhaba" yazarak özel mesaj (DM) gönderen kullanıcıların hesapları kilitleniyor, hesaplarına giriş yapmak istediklerinde ise şifrelerini değiştirmeleri bekleniyor.

Hesabı kilitlenenler arasında "selamün aleyküm yazarsanız hesabınız kilitlenmiyor" şeklinde espriler dönüyor.

Twitter'ın bu sorunu ne zaman düzelteceği ise şimdilik bilinmiyor.

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