Twitter'da elektrik geyikleri



T24 - Marmara Bölgesi'nde beklenmedik bir şekilde elektriklerin gitmesi sanal alemde ses getirdi. Twitter'da olayı mizaha döken kullanıcılar birbiri ardına espri yaptı.



İşte Twitter'daki elektrik geyiklerinden seçmeler:





İstanbul'un şarjı bitti

Trabzonspor istanbuldaki elektrik kesintisi için Fenerbahçeyi UEFA ya şikayet etti

Şarjınız bitecek İstanbullular gereksiz tweetlemeyin

Ama artık elektriklerin gelmesi lazım !!!

Senden elektrik alamıyorum

Elektrik sen bizim her şeyimizsin! :))

Elektrik kesilince fark ettim. Evde benden başka biri daha var:)

Bugun elektrik gelmezse cocuk nufusunda artis olacak

Sarjim da bitiyor. Wireless olmadigi gibi 3g den de giremeyecegim demek oluyor bu. Elektrik gelene kadar beni ozleyin anacigim.

Bir kişi faturayı ödemediği için herkesin elektriğini kesmişler.

Wikipedia:"Ben her şeyi bilirim" Google:"Herşeye sahibim" Facebook: "Herkesi tanırım" İnternet: "Ben olmasam hiçsiniz" Elektrik:Hadi leyn:))

Eve gidene kadar o elektrik gelmezse arabada yasarim o 7 kati yurumem,net

Sarjim yuzde 6, elektrik gelmedi, usuyorum ve hastayim :(

Elektrik yok, kombi calismiyor, mutfak lavabosunda kagit yakmayi planliyorum

Elektrik faturası için gelenleri yakmak için kullanacağınız odunlarla kovalayınız...





