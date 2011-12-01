-Twitter'da değerlendirdi ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''Türk-Arap Medya Forumu''nu Twitter'da değerlendi. Arınç, Twitter'da yazdığı mesajlarda, İstanbul'da iki gündür devam eden Türk-Arap Medya Forumu'nun sona erdiğini hatırlattı. 22 ülkeden gelen gazeteci konuklarla güzel bir forum gerçekleştirdiklerini ifade eden Arınç, forumda 100'ün üzerinde gazetecinin özgür bir ortamda bildiri sunduğunu belirtti. Türkiye'den de gazetecilerin bulunduğu toplantıda Arap Baharı olarak tanımlanan sürecin ayrıntılı bir şekilde analiz edildiğine işaret eden Arınç, Twitter'da şunları yazdı: ''Bu toplantıdaki konuşmalarda bir konu oldukça fazla dikkatimi çekti. O da hemen hemen tüm konuşmacılar bu süreçte Türkiye'nin izlediği tutumu olumlu buldu ve takdirle değerlendirdi. Arap sokaklarında gördüğümüz Türkiye'ye yönelik sevgiyi, muhabbeti gazeteci dostlarımızdan da gördük. Bu toplantıdan çıkarttığımız bir başka sonuç da bugüne kadar birbirimizden uzak durmak hepimizin zararına olmuştur. Gazeteciler olarak bundan sonra ülkelerimizin her alanda iş birliğini geliştirmek için büyük çaba gösterme sözü verildi. Bugün yapılan ilgi çekici bir diğer oturumda Türk dizileriyle ilgili oldu. Arapların Türk dizilerine olan beğenisini gazete ve televizyon haberlerinden biliyordum. Bugün bizzat buna şahit oldum. İnşallah bir ilk olma özelliğindeki bu forumu önümüzdeki yıllarda da gerçekleştireceğiz. Oturuma katılan dizi oyuncularına, Arap gazeteciler de büyük ilgi gösterdi. Ben tüm kardeş ülkelerin değerli gazetecilerine bir kez daha teşekkür ediyor, ülkelerine de selamlarımı gönderiyorum.''