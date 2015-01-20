Twitter'da 2014'te en çok sözü edilen duygu 'nefret'

Twitter özellikle son üç yılda Türkiye’de inanılmaz bir ivmeyle büyüdü ve ana haberleşme araçlarından biri hâline geldi. Tabii bu süreçte Twitter kullanıcıları mecrayı gündelik hayatlarının bir parçası hâline de getirdi. GonzoInsight’ın Zete için hazırladığı araştırmada, 2014 yılı boyunca Türkçe içerik paylaşan tüm Twitter kullanıcılarının ne tür duygulardan bahsettiği ortaya çıktı.

'Nefret sıradağlar gibi uzanıyor'

Yapılan araştırmaya göre 2014 yılında en çok sözü geçen duygu “nefret”. Toplam 1.984.161 twitter kullanıcısı, ortalama 1,5’ar defa bir şeylerden nefret ettiğini yazdı. “Sıkılma”, “korkma”, “öfke” , “utanma”, “mutsuzluk” gibi negatif duyguların da pozitif duygularla kıyaslandığında öne çıktığı görülüyor.

Diğer taraftan olumlu duygular içinde en çok öne çıkan duygu “aşk”. Aşık olduğunu söyleyenler” 1.034.879 twitte bu duygusunu dile getirdi. Ancak aşk zaman zaman alışveriş arzusuyla birlikte anılabiliyor. Örneğin “Aşık oldum” diyen kullanıcıların yüzde 10’u bu duyguyu ayakkabı, çanta ya da elbise gibi ürünler için kullanıyor.

'Mutluluğun umutla bir ilgisi var'

Umut ve mutluluk, umutsuzluk ve mutsuzluk da doğru orantılı şekilde artıyor. Umutsuz olan kullanıcıların yüzde 14’ü bu durumu gelecek beklentileriyle ilişkilendirirken, yüzde 11’i umutsuzluğun mutsuzluk getirdiğini söylüyor. Umutlu kullanıcıların yüzde 17’si gelecekten umutlu olduğunu söylerken, yüzde 15’i umudu, mutlulukla birlikte anıyor. Mutluluğun bir diğer kaynağı ise aşk. Mutlu olduğunu söyleyenlerin yüzde 14’ü, mutluluğunu aşık olmaya bağlıyor.