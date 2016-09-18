Twitter'da 140 karakter sınırlaması değişiyor

Milyonlarca Twitter kullanıcısı tarafından sıklıkla eleştirilen 140 karakter sınırlaması 19 Eylül itibariyle değişiyor. Bu değişiklikle beraber Twitter, artık Tweetler’de fotoğraf, GIF, video, anket ve benzeri şeyleri karakter olarak saymayacak. Ayrıca yapılan alıntılarda 140 karakter sınırı içerisinde yer almayacak. Değişim Twitter kullanıcılarının yanı sıra linkli paylaşım gerçekleştiren medya ve ticari kuruluşlar içinde büyük bir avantaj sağlayacak.

İşte 19 Eylül itibariyle Twitter’da yaşanacak değişiklikler:

- Medya görselleri, anket ve alıntı Tweet gibi ekleri Tweet’lere yerleştirildiğinde, bu ekler artık Tweet’lerin karakter sınırında yer almayacak.

- Profil ismi yani ‘@kullanıcıadı’ artık 140 karakter içinde sayılmayacak

- Önceki zamanlar attığımız Tweetler için bir alıntı yapmak istediğimiz yaptığımız alıntılamalarda 140 karakter içinde sayılmayacak.