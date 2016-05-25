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Bilim / Teknoloji

Twitter'da 140 karakter sınırı bu hafta esnetilecek

Twitter daha önce de DM'de sınırı kaldırmıştı

25 Mayıs 2016 11:48

Twitter'da 140 karakter sınırı esnetiliyor. Artık fotoğraf veya link paylaşırken karakter sınırı olmayacak.

Twitter'ın uzun bir süredir 140 karakter sınırını kaldıracağı haberleri dolaşıyordu.Twitter'ın yapısı itibari ile böyle bir şey yapmayacağı biliniyordu. Ancak Twitter'ın DM'deki sınırı kaldırması akıllarda soru işaretinin oluşmasına neden olmuştu. Twitter nihayet bugün 140 karakter sınırı için yeniliğe gittiğini açıkladı.

Twitter; fotoğraf, gif ve video gibi medya içeriklerini, site linklerini (URL) ve @kullanıcıadı formunu 140 karakter içerisine dahil etmeyecek. Ayrıca takipçilerinizin görmesini istemediğiniz, sadece bir kişiye özel olarak yazmak istediklerinizin başına "." veya başka bir noktalama işareti koymanıza gerek kalmayacak. @kullanıcıadı ile yazdığınız Tweet'ler direkt olarak o kişiye ulaşacak.

Twitter'ın 140 karakter sınırındaki yaptığı bu esnetme önümüzdeki günlerde devreye girecek. İlk etapta Twitter uygulamasını veya web sitesini kullananları kapsayacak olan bu özellik, 3. parti Twitter istemcilerine güncelleme ile sunulacak.

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