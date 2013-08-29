Twitter'a yeni bir tuş ekleniyor



Twitter, İngiliz bir kadın gazetecinin maruz kaldığı tehdit içerikli saldırıların ardından maruz kaldığı protestolar üzerine mobil uygulamasına yeni bir tuş ekleme kararı aldı. Android ve web güncellemesinde sunulanacak ‘report abuse’ seçeneği, tehdit ve hakaret içerikli tweet’leri bildirmenizi sağlayacak.

İngiltere’de Temmuz ayında kadın gazeteci Caroline Criado-Perez’in maruz kaldığı saldırılar, Twitter’da güncelleme kararı alınmasını sağladı.

Kadın gazeteci, İngiltere’de banknotlar üzerinde Kraliçe’nin yanı sıra başka kadınların da yer alması gerektiğini öne çıkarmış, bu teklifi üzerine bazı çevrelerden ölüm ve tecavüz tehdidi içeren tweet’ler almaya başlamıştı.

İngiltere’de Kim Graham adlı aktivistin başlattığı imza kampanyasında 140 binden fazla kişinin desteğini alan Criado-Perez, aktivistlerle birlikte Twitter’dan hakaret ve tehdit içerikli tweet’lerin bildirilmesini sağlayacak bir tuş eklenmesini istemişti.

Twitter’ı Ağustos ayı başında boykot etme uyarısında da bulunan aktivistler, Change.org tarafından desteklenen kampanyalarında büyük bir kitleye ulaşınca, Twitter’ı ikna etmeyi başardılar.

Bugünden itibaren geçerli

Twitter, aktivistlerin tepkisi üzerine çalışmalara başladığını duyurmuş ve iOS’te bulunan bildiri araçlarının benzerinin Android ve web versiyonuna ekleneceğini belirtmişti.

Şirket, bugünden itibaren Android ve web güncellemesinin hayata geçeceğini açıkladı.

Criado-Perez ise ‘Twitter’ın kendilerine kulak vermesinin çok sevindirici olduğunu, gözden geçirilmesi gereken bazı hususlar olsa da çnemli bir adım atıldığını’ belirtti. Söz konusu hususlardan biri, bildirilen şikayetin, şikayete neden olan Twitter kullanıcısıyla paylaşılma olasılığı bulunması.

Twitter ise yaptığı açıklamada, ‘kullanıcıları için güvenli bir platform oluşturmaya çalıştıklarını ve olumsuz içerikli tweet’lerle ilgilenmeleri için ek personel alınacağını’ belirtti.