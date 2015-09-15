Twitter'a ulaşım kısa süreliğine sağlanamadı

Sosyal medya devi Twitter'a erişim sağlanadı. Twitter'a girmek isteyenler kullanıcılar, hata sayfasıyla karşılaşırken; sıkıntının bir süre içerisinde giderildiği belirtildi. Twitter kullanıcıları siteye erişemediklerini farklı sosyal medya siteleri aracılığıyla dile getirdi. Yaşanan bu sorunun kaynağı bilinmezken, Twitter'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Twitter'a girmeye çalışanlar, bir süreliğine şu uyarıyla karşılaştı:

"Teknik bir hata var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz"

