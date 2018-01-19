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Bilim / Teknoloji

Twitter'a girilemiyor, erişim engellendi mi?

Sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor

19 Ocak 2018 02:07

Sosyal medya platformu Twitter'a, Türkiye'den erişimde problem yaşanıyor. Kullanıcıların büyük kısmı siteye giremezken; bazı kullanıcılar ise siteye ulaşım sağlasa da paylaşımda bulunamıyor. Telefon uygulaması üzerinden ise Twitter'a girmek mümkün.

Konuya dair Twitter'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Türkiye'nin sık sık erişimi engellediği Twitter'a erişim problemi son yaşandığında, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda HDP'li siyasetçi gözaltına alınmıştı.

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