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Bilim / Teknoloji

Twitter'a erişim güçlükle sağlanıyor

Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

19 Mayıs 2017 19:25

Sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcıları bu sabah itibariyle siteye girişte sıkıntı yaşıyor. Erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında Türkiye, İngiltere ve Japonya geliyor.

Sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor. Twitter'dan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak söz konusu sıkıntı belli aralıklarla devam ediyor. Erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya yer alıyor. Hollanda, İspanya, ABD ve Fransa'nın bir kısmında da sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmese de Twitter'ın tartışma platformunda yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Twitter personeli Andy Piper, "Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı." ifadelerini kullansa da halen ara ara kesintiler devam ediyor.Aynı zamanda yaşanan sorunun Japonya, Avrupa ve Amerika'daki sunuculardan kaynaklandığı gözlemlenebiliyor.

 

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