Twitter yasağı kaldırıldı!

Suruç katliamına ilişkin içerikler ve "yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımlar" gerekçesiyle Twitter'a getirilen erişimin engellenmesi kararı kaldırıldı.

Yasak kararı, Suruç 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı başvurmuştu

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine 'terör saldırısına' ilişkin görüntülere yayın yasağı getiren Suruç Sulh Ceza Hakimliği, sosyal paylaşım sitelerinden içeriklerin çıkarılmasına karar vermişti.

Erişim Sağlayıcıları Birliği, mahkeme kararını, sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook ile video paylaşım sitesi YouTube'a iletti. Facebook ve YouTube, söz konusu içerikleri çıkardı. Suruç'taki terör saldırısı ve halkı sokağa çıkmaya yönelik yasa dışı kitlesel eylem çağrılarına ilişkin paylaşımları çıkarmayan Twitter'a ise erişim engellenmişti.

'Türk Telekom Twitter'ı toptan engellemiş'

Konuyla ilgili açıklama yapan T24 yazarı Füsun Sarp Nebil, şunları söyledi:

"Ülkemizde halen internet konusunda yüzde 90 pay ile tekel olmayı sürdüren Türk Telekom Twitter'ı toptan engellemiş durumda. İlgili linkler erişime engellenene kadar Türk Telekom Twitter'ı hem IP'den, hem de domain'den engellemiş ve bu nedenle Twitter'a ulaşılamadığı anlaşılıyor (4 saat kuralı). Bu da tekel durumun Türkiye'deki kullanıcılar açısından ne kadar sorunlu olduğunun diğer bir işareti. Tek bir noktadan internet engellenebiliyor."

Twitter'a erişim yasağı nasıl delinir?

Eğer siz de sorun yaşayanlar arasında iseniz yapmanız gereken VPN üzerinden bağlanmak. Popüler programlar arasın ZenMate yer alıyor. Eğer Chrome kullanmıyorsanız Psiphon'u indirebilirsiniz.



Eğer mobilden bağlanıyorsanız da Android için Psiphon'u, iOS'lar için ise SpotFlux'u kullanabilirsiniz.

Twitter kullanıcıları “#twitterblockinturkey ” ‘#TwitterTürkiyedeyasaklandı’ etiketlerini kullanarak şikayetlerini bildirdi.

Twitter kullanıcılarının konuyla ilgili yazdığı bazı mesajlar şöyle:

@kenzocular

Twitter kapatılıyor, kimse yazmaya tenezzül etmiyor artık. Faşist uygulamaları o kadar kanıksadık.

@fredikruger

Hangi ülkede yaşadığınızın farkına varın artık, twitter kaç kere kapatıldı niye açılınca VPN’leri siliyorsunuz kalsın, bakın lazım oldu yine

@Masal_ortusu

yıl olmuş 2015, hala twitter yasaklamaktan bahsediyoruz.. Yasak ne ayol..

‏@thecatay

Patlama görüntülerini yayınlayan sitelere yasak gelmiş. Burda paylaşanlar olduğu için de komple kapatıyolar. Yine beyin fışkırması yaşıyoruz