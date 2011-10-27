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Yaşam

Twitter yine yenilendi

Bir yıl aradan sonra yeniden elden geçirilen twitter'da artık her bir 'tweet' ayrıca açılıp üzerinde işlem yapılabilecek.

27 Ekim 2011 03:00

T24 - Bir yıl aradan sonra yeniden elden geçirilen twitter'da artık her bir 'tweet' ayrıca açılıp üzerinde işlem yapılabilecek.
 

Sosyal medyanın en güçlü iki isminden biri olan Twitter, 1 yıl aradan sonra tekrar yenileniyor. Son olarak baştan aşağı tasarım değişikliğine giden site şimdi de dinamikleşme yönünde adımlar atıyor.


Ülkemizde özellikle gündem konularının tartışma merkezi olan Twitter yaklaşık 1 yıl önce değiştirdiği yapısını tekrar yenileme kararı aldı.


Techno-labs'teki habere göre sağ menüyü daraltan serviste bundan böyle her bir tweet tek başına incelenebilecek. Ayrıca iletiye eklenen görseller de tek tıklama ile cümle altında açılacak.


Dikkat çeken diğer bir yenilik ise "Yanıtla, Yeniden Gönder" gibi özelliklerin mesajın sağ üstüne getirilmesi. Twitter'ın bu değişim ile -özellikle sağ menünün sadeleştirilmesiyle- siteye reklam alabileceği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyor.

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