Twitter ve Instagram’da ‘acil’ çağrısı; vatandaşlar ev eşyalarını satıyor, CV’lerini yayınlayıp iş arıyor

Ekonomik krizin en büyük yansımalarından işsizlik sosyal medya mecralarında da hissedilmeye başlandı. Vatandaşlar paylaşımlarına ‘acil’ yazarak kimi zaman ev eşyalarını satıyor, kimi zamanda CV’sini yayınlayarak iş arıyor.

Millî Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre, e-ticaret sitelerini sollayan Twitter ve Instagram’da insanlar gelir oluşturmak için birçok şeyi satıyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi birçok ev eşyasının parasızlıktan dolayı satıldığı sosyal medya uygulamaları adeta bitpazarına dönmüş durumda. Bir öğrenci, kirasını ödemek için çamaşır makinesini sattığını paylaşarak, “Ne olur pazarlık yapmayın” notunu düştü. E-ticaret sitelerini sollayan Twitter ve Instagram’da insanlar gelir oluşturmak için birçok şeyi satıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, “Çocuklarımın okuması için böbreğimi satıyorum” paylaşımında bulunmuştu.

TÜİK’e göre 4 milyon kişi işsiz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son açıkladığı 2019 yılı ekim ayına ait işsizlik rakamlarına göre, işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 15,7 olarak gerçekleşti.

Hak -İş Genel Başkanı da yaptığı açıklamada, kriz nedeniyle kredi ve kredi kartı kullanan 4 milyon kişinin haczin kıyısında olduğunu söylemişti.

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