Hak-İş Genel Başkanı: 4 milyon insan haczin kıyısında

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ekonomik sıkıntıların etkisinin hissedildiğini belirterek, “İşsiz stokumuz devam etmekte, kayıt dışı istihdamda 2019’da iki puanlık artış söz konusu. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki dengeler ilk kez 2019’da gider kalemindeki artışla bozuldu, bu hepimizi endişelendiriyor” dedi.

Ücretli çalışanlar başta olmak üzere vatandaşların ekonomideki olumsuzluklardan etkilendiğini dile getiren Arslan, “Hazırladığımız rapora göre, yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya” diye konuştu.

Hem Hazine ve Maliye Bakanı’yla hem de Bankalar Birliği Başkanı ile bu konuyu geçtiğimiz hafta “acil şekilde” görüştüklerini açıklayan Arslan, “Çeşitli işverenlere sağlanan yeniden yapılandırma gibi bir kısım düzenlemelerin çalışanlar için de yapılmasını talep ettik. Bu sorunun çözümü konusunda da çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Alacakların temizlenmesi öncelikle bankaların sorunu olmakla birlikte sadece bankalara bırakılmayacak kadar da önemli bir sorundur” düşüncesini dile getirdi.