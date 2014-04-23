Twitter Türkiye'de yeni tasarıma resmen geçti

Sosyal medya devi Twitter’ın dünya genelinde sunmaya başladığı yeni tasarımı nihayet Türkiye’deki kullanıcılara da açıldı. Yeni tasarıma geçiş seçeneğini bugünden itibaren kullanıcılarına sunan Twitter dileyen kullanıcıların yeni tasarımı denemelerini sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse yeni tasarıma geçiş yapabileceği gibi, halihazırda eski tasarımı da bir süre daha kullanmak isterse Twitter buna engel olmayacak.

Twitter'da yeni tasarımla ne değişti?

Aslında yeni neler yok ki demek daha doğru olacak. Yenilenen Twitter’da ilk göze çarpan büyüyen görseller aslında. Kapak fotoğrafının çözünürlüğü bir hayli büyürken, kullanıcıların yeni tasarıma geçtiklerinde bu formata uygun daha yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı yüklemeleri gerekecek. Takip edilenler ve takipçi sayılarını gösteren bölümlerde artık listelenme şekli üçerli gruplar halinde olan Twitter’da geniş ekranlar baz alınmış ve olabildiğince alanlar geniş tutulmuş. Yeni tasarımın bir diğer artısı da kullanıcıların diledikleri taktirde herhangi bir tweet’i en tepeye sabitleyebilmesi.

