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Bilim / Teknoloji

Twitter, Türkiye için koordinatör atadı

Twitter Türkiye Koordinatörü görevini Emine Etili Dublin’de görev yapacak

27 Haziran 2015 12:49

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Türkiye Koordinatörlüğü görevini Emine Etili üstlendi.

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin'de görev yapacak Etili, Twitter yetkilisi Sinead McSweeney, Albright Stone ve Bridge Group Türkiye Baş Danışmanı Hakan Akbaş ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği yetkilileriyle bir araya geldi.

Sosyal paylaşım siteleriyle ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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