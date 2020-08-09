Twitter, TikTok’u satın alabilir

ABD'nin Çin menşeli uygulamaları güvenli bulmadığı ve TikTok dahil olmak üzere diğer uygulamaları da yasaklayacağı açıklamalarının ardından TikTok, ABD şirketleri tarafından satın alınacağı haberleriyle gündemde.

Son olarak ABD’li şirketlerle iş yapması yasaklanan ve bu konudaki yürütme emrine karşılık resmi bir açıklama yayınlayan TikTok, ABD’deki payını bir Amerikan şirketine satma fikrine de açık olduklarını ifade etmişti.

The Wall Street Journal’ın haberine göre; Twitter da TikTok’un ABD operasyonlarını satın alma amacıyla masaya oturmaya hazırlanıyor.

Bir süre önce de Microsoft’un TikTok’u satın alma sürecinde olduğu öğrenilmişti.