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Bilim / Teknoloji

Twitter, TikTok’u satın alabilir

09 Ağustos 2020 23:50

Sosyal medya devi Twitter, ByteDance’ten TikTok’un ABD hisselerini satın almak için harekete geçti.

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