Twitter sahte hesapları sildi, hangi ünlü kaç takipçi kaybetti?

Twitter, kullanıcılarına güven vermek amacıylasahte hesaplara savaş açtı. Temizlik operasyonunun güven yaratmak üzere süren küresel çabanın bir parçası olduğunu belirten Twitter, kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.
Yapılan güncelleme ile birçok fenomen, ünlü isim ve politikacı takipçi kaybetti. Bazı ünlülerin takipçi sayısı yaklaşık 2 buçuk milyon düştü.
BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin ardından Twitter'da en çok takip edilen ülke lideri konumundaki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısı, 13 milyon 234 binden 13 milyon 29 bine geriledi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü.
53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı.
Ünlüler çok sayıda takipçi kaybetti
DHA'nın haberine göre Twitter’ın kendi resmi hesabının takipçi sayısının da 7,7 milyon azalmasına neden olan güncelleme ile bazı ünlü isimlerin kaybettiği takipçi sayıları şöyle:
- Cem Yılmaz: 276 bin
- Gökhan özen 487 bin
- Doğuş 600 bin
- Fatih Terim 2 bin
- Fahriye Evcen 10 bin
- Berna Laçin 3 bin
- Danla Bilic 14 bin
- İrem Derici 17 bin
- Volkan Demirel 20 bin
- Arda Turan 22 bin
- Burak Özçivit 30 bin
- Şahan Gökbakar 52 bin
- Hadise 71 bin
- tarkan 73 bin
- Levent Üzümcü 77 bin
- Ahmet Kural 84 bin
- Acun Ilıcalı 85 bin
- Gülben Ergen 100 bin
- Hülya Avşsr 106 bin
- Demet Akalın 136 bin
- Nazan Öncel 143 bin
- Okan Bayülgen 146 bin
- Mert Fırat 165 bin
- Hande Yener 176 bin
- Nihat Doğan 228 bin
- Erol Köse 260 bin
- Emre Kaya 792 bin
- Katy Perry 2.5 milyon