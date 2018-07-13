Twitter sahte hesapları sildi, hangi ünlü kaç takipçi kaybetti?

Twitter, kullanıcılarına güven vermek amacıylasahte hesaplara savaş açtı. Temizlik operasyonunun güven yaratmak üzere süren küresel çabanın bir parçası olduğunu belirten Twitter, kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Yapılan güncelleme ile birçok fenomen, ünlü isim ve politikacı takipçi kaybetti. Bazı ünlülerin takipçi sayısı yaklaşık 2 buçuk milyon düştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin ardından Twitter'da en çok takip edilen ülke lideri konumundaki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipçi sayısı, 13 milyon 234 binden 13 milyon 29 bine geriledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyon azalarak 101,5 milyona düştü.

53,4 milyon takipçisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın takipçi sayısı da 300 bin azaldı.

Ünlüler çok sayıda takipçi kaybetti

DHA'nın haberine göre Twitter’ın kendi resmi hesabının takipçi sayısının da 7,7 milyon azalmasına neden olan güncelleme ile bazı ünlü isimlerin kaybettiği takipçi sayıları şöyle: