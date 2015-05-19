Twitter porno içerikli milyonlarca hesabı kapatıyor

Sosyal medya devi Twitter, porno içerikleri paylaştığını tespit ettiği 10 milyonu aşkın hesabı kapatmaya başladı.

Instagram'da yayılmaya başlamasıyla birlikte yayıncılık kurallarında değişikliğe giderek porno içerikleri bir bir kaldıran Instagram'ın ardından bu kez Twitter, bünyesinde paylaşılacak bu tip içeriklerin sahiplerini engellemeye başlıyor.

Dailystar'ın haberine göre Twitter bu konuda uzun süredir çalışmalarını sürdürüyor ve araştırmacı Robert Peck, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Twitter'ın temizlik operasyonuna başladığına dikkat çekti.

Bu gelişmenin ardından bu tür içerikleri paylaşan hesapları da telaş sardı; zira hatırı sayılır bir takipçi sayısına ulaşarak işi ticarete dökmeyi başaranlar büyük bir gelir kapısından da mahrum kalmış olacak.

Twitter'ın bu yıl başı itibariyle aylık aktif kullanıcı sayısı 300 milyonu aşmış durumda.