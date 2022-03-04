Twitter, ofise dönüş tarihini açıkladı

Twitter CEO'su Parag Agrawal , çalışanların 15 Mart'tan itibaren ofise dönebileceklerini duyurdu.

Pandemi nedeniyle ofislerini kapatan şirketler arasında yer alan Twitter’dan yeni bir adım geldi: Sosyal medya platformu ofise dönüş zamanını belirledi.

CEO Parag Agrawal tarafından yazılan bir nota göre, Twitter 15 Mart’tan itibaren ofislerini tamamen yeniden açacak ve iş seyahatlerini de geri getirecek. Agrawal, notunda eski Twitter lideri Jack Dorsey tarafından uygulamaya konulan politikaya da devam edileceğini belirterek, çalışanların tam zamanlı olarak uzaktan çalışmalarına izin verileceğini de söyledi.

Agrawal çalışanlara notunda şu satırlara yer verdi:

“Şu anda dünyada çok şey oluyor, ancak pandeminin iyileşen durumu göz önüne alındığında, hepimizi etkileyen önemli bir karar aldık. Ofislerimizi ve seyahatlerimizi kapatalı neredeyse iki yıl oldu. Artık iş seyahatlerini ve dünyadaki tüm ofislerimizi tamamen açmaya hazır olduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyorum! İş seyahati hemen etkili bir şekilde geri döndü ve ofis açılışları 15 Mart’ta başlayacak. Ofis ziyaretleri, ekip toplantıları ve etkinliklerin hepsi bu kültürü çok güçlü bir şekilde hayata geçiriyor ve bunların olmasını görmek için sabırsızlanıyorum.”

Agrawal, ofise dönüşün bir zorunluluk olmadığını; isteyenlerin tamamen uzaktan çalışabileceğini, isteyenlerin ofise dönebileceğini, isteyenlerin de hibrit bir sisteme geçebileceğini belirtti.