Twitter Moments özelliği devreye girdi

300 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Twitter, bugün itibariyle 'Anlar' özelliğini devreye soktu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar takip etmedikleri hesaplar dahi olsa en sıcak gelişmelerden anbean haberdar olacak, dünyada en çok neler konuşuluyorsa ekranında görecek.

Twitter Moments ismini taşıyan yeni servis bizzat Twitter'da içerik yöneticilerinin seçtiği ve popüler olan konu başlıklarının kullanıcılara servis edilmesi mantığıyla çalışıyor.

Twitter Moments nasıl çalışıyor?

Telefonunuzdaki yeni yıldırım (lightning) işareti ikonuna dokunarak artık önemli “Anlar”ın bir listesini görebilirsiniz. Yeni hikayeler gün içinde çıktıkça söz konusu liste güncellenmeye devam edecek. Bunun dışında ekranı kaydırarak “Eğlence,” “Spor” gibi başlıklar altında geçmiş günlerden paylaşımlar da yapılabiliyor.



“An”a tıkladığınız zaman, başlık ve açıklamanın olduğu bir giriş bölümüne yönlendiriliyorsunuz.

Ekranı kaydırarak hikayelerin tam ortasına daldığınızda; burada büyük resimler, otomatik yürütülen videolar, Vine'lar ve GIFler bulabiliyorsunuz.

Tek bir dokunuşla tweet’lerin tamamı görülebilirken, sonrasında tweet’leri favorilerinize ekleyebilir, retweet’leyebilirsiniz. Çift dokunuş ise tweet’leri hemen retweet ve favorilerinize eklemenize imkan sağlıyor.

Henüz Türkiye'de kullanılamıyor

Şu an için servis başlangıç olarak ABD'de yayına girmiş durumda. Söz konusu özelliğin kısa sürede dünyaya da yayılması bekleniyor.