Twitter, mobil uygulamasına "tam boy fotoğraf" özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan fotoğraf eğer standart görüntü oranına uyuyorsa yakın dönemde kırpmadan verecek. Twitter kapalı testlere başlamış durumda.

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyor. Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi değişmek üzere.

Mobilde yeni özellikler

Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada fotoğrafların tam boy gösterimini sağlayacak. Paylaşılan tek bir fotoğraf ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar tıklamasına gerek kalmayacak.

Twitter bir süre genel tecrübeye etkisini anlayabilmek için testlere devam edeceğini belirtiyor. Sonrasında tam fotoğraf özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor. Bu özelliğin yanı sıra kullanıcıların 4K çözünürlükte görseller yükleyebilmesi özelliği de test ediliyor. Ayarlar-Veri Kullanımı bölümünde bu özelliğin açılabilmesi için bir seçenek sunulacak.