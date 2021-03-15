Twitter, Lyon'lu futbolcu Memphis Depay'ın ismini yazanları engelliyor

Twitter, futbolcu Memphis Depay'ın ismini (memphis) yazanları Twitter kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklıyor. Twitter'da yaşanan bu sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.



Popüler sosyal medya platformlarından Twitter, Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın ismini nedeni bilinmeyen bir şekilde yasakladı.



Gündem listesine ilk sıralardan giren olaya göre Twitter, futbolcu Depay'ın ilk adını (Memphis) yazarak tweet atan kullanıcıları bir süreliğine yasaklıyor. Ortada hiçbir sebep yokken Twitter'ın neden böyle bir şey yaptığı ise merak ediliyor.

Webtekno'nun haberine göre; Twitter'da "memphis" yazarak tweet atanlar, paylaşımlarının neredeyse anında kaldırıldığını ve bu sözcüğü paylaştıkları için hesaplarının engellendiğini bildirdi. Bu sözcüğü paylaşanların hesabının 12 saat boyunca yasaklı kaldığı aktarılıyor.

Olayın Twitter'da gündem olmasının arından Hollandalı forvet oyuncusunun formasını giydiği Olympique Lyonnais kulübü de duruma el attı. Kulübün ABD hesabından Twitter'ın resmi hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda "Hey, Twitter – Onun [Memphis Depay] hakkında konuşabilir miyiz?" ifadelerine yer verildi.

Bazı kullanıcılar, kelimedeki belirli harfleri değiştirerek veya ismi büyük harflerle yazarak Twitter algoritmasını kandırmayı başardı. Twitter'ın "Memphìs" ve "Memphis" gibi yazımları engellememesi ise dikkat çekti.