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Bilim / Teknoloji

Twitter, kullanıcılarına 'mavi tık' seçeneğini yeniden açmaya hazırlanıyor

09 Haziran 2020 16:18

Sosyal paylaşım ağı Twitter, kullanıcıların doğrulandığını gösteren "mavi tıkları" yeniden dağıtmaya başlayacağını açıkladı.

Yeni özellik, ilk defa bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edildi. Sitenin yeni geliştirilen beta versiyonunu inceleyen Jane Manchun Wong, ayarlar kısmına "doğrulama isteme" seçeneğinin getirildiğini fark etti.

Twitter ise bu seçenek üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

'Mavi tık' için gerekli şartlar açıklanacak

Twitter üzerindeki doğrulama özelliğinin kimlere hangi şartlarda verildiği/verileceği konusu net olarak bilinmiyor. Şirket bunu toplumda öne çıkan kişilerin kimliğini doğrulamak üzerine yaptığını belirtse de "mavi tıklı" hesaplar genelde "önemli hesaplar" gibi algılanabiliyor.

2017 yılında Twitter'ın "beyaz üstünlüğünü" savunan Jason Kessler'in hesabını doğrulaması ise beraberinde çok sayıda tartışmayı getirdi. Bunun üzerine şirket, bir süre boyunca hesap doğrulaması yapmayacağını açıkladı.

Aradan geçen sürede, duruma bağlı olarak sadece belli kişilere doğrulama yapıldı. Örneğin seçimlere katılan adaylara, yüksek makamdaki devlet görevlilerine veya örneğin son dönemde sağlık uzmanlarına "mavi tık" verildi.

Ancak yeni getirilen doğrulama talebi eskisinden farklı olacak. Twitter, yeni sistemde doğrulanmak için gerekli olan şartları halka açıklayacağını belirtti.

Bu doğrultuda şartları dolduran tüm kullanıcılar, "mavi tık" almak için başvurabilecek. Seçeneğin ne zaman aktif hale geleceği ise belirtilmedi.

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