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Bilim / Teknoloji

Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin ismi ve fiyatı belli oldu

16 Mayıs 2021 18:54

Sosyal medya platformu Twitter'ın kullanıcılarına yönelik yeni ödemeli üyelik servisi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Twitter Blue olarak isimlendirileceği belirilen servisin ücretinin aylık 2,99 dolar olması ve kullanıcılara yeni özellikler sunması bekleniyor.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, geçen yıl abonelik sistemiyle çalışan ücretli bir servis geliştirdiklerini söylemiş ancak bu konuda detaylı bilgi paylaşmamıştı.

Tersine mühendislik yaparak uygulamalar hakkında bilgiler veren yazılım mühendisi Jane Manchun Wong, Twitter'ın abonelik servisine ilişkin açıklama yaptı. Wong, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter gelecek abonelik servisini 'Twitter Blue' olarak isimlendiriyor, fiyatı şimdilik 2,99 dolar/aylık, ücretli hizmetler arasında; tweet geri alma ve koleksiyonlar var."

Webtekno'nun haberine göre; Wong'un yaptığı incelemeler, Twitter'ın ücretli abonelik servisi ile sunacağı özellikler arasında yer imlerini daha iyi derlemeyi sağlayacak özellikler, geri al düğmesi gibi hizmetler yer aldığını ortaya koyuyor. Bu özelliklerin bir kısmı, daha önce yapılan Twitter anketlerinde de yer alıyordu.

Wong ayrıca, daha fazla özellik içeren ve daha pahalı olan başka abonelik seçeneklerinin de olabileceğine değiniyor.

Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.

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