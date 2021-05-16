Twitter'ın ücretli abonelik hizmetinin ismi ve fiyatı belli oldu

Twitter CEO'su Jack Dorsey, geçen yıl abonelik sistemiyle çalışan ücretli bir servis geliştirdiklerini söylemiş ancak bu konuda detaylı bilgi paylaşmamıştı.

Tersine mühendislik yaparak uygulamalar hakkında bilgiler veren yazılım mühendisi Jane Manchun Wong, Twitter'ın abonelik servisine ilişkin açıklama yaptı. Wong, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter gelecek abonelik servisini 'Twitter Blue' olarak isimlendiriyor, fiyatı şimdilik 2,99 dolar/aylık, ücretli hizmetler arasında; tweet geri alma ve koleksiyonlar var."

Webtekno'nun haberine göre; Wong'un yaptığı incelemeler, Twitter'ın ücretli abonelik servisi ile sunacağı özellikler arasında yer imlerini daha iyi derlemeyi sağlayacak özellikler, geri al düğmesi gibi hizmetler yer aldığını ortaya koyuyor. Bu özelliklerin bir kısmı, daha önce yapılan Twitter anketlerinde de yer alıyordu.

Wong ayrıca, daha fazla özellik içeren ve daha pahalı olan başka abonelik seçeneklerinin de olabileceğine değiniyor.

Konu hakkında açıklama yapmayan şirketin, aboneli üyelik özelliklerini ne zaman kullanıcılara sunacağı bilinmiyor.