Twitter'ın Türkiye temsilciliğine atadığı isim belli oldu

Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracağını daha önce açıklayan Twitter Türkiye'de temsilci olarak ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişiyi atadı.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde dün yayımlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre Twitter internet içerik hizmetleri limited şirketi” unvanıyla bir şirket kuruldu.

10 bin TL sermayeli şirketin adresi İstanbul'da Şişli ilçesi oldu.

Türkiye'deki şirketin kurucusu olarak ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı şirket kayıtlarda yer aldı. Twitter'ın Türkiye'deki şirketinin müdürü olarak T.I. Redwing LLC şirketi seçilirken, tüzel kişi adına ABD'de ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtildi.

Google ve TikTok da Türkiye'de şirket kurmuştu. Facebook ise henüz Türkiye'de şirket kurmadı.