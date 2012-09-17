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Bilim / Teknoloji

Twitter fotoğraf uygulamalarına son veriyor

TwitPic'in kurucusu Noah Everett ise konusu hakkında yaptığı açıklamada bu olumsuz durumun geleceğini tahmin ettiklerini söyledi

17 Eylül 2012 20:43

 

Sosyal medya devi Twitter, kendisinin dışında fotoğraf hizmeti veren ve milyonlarca insanın kullandığı üçüncü parti şirketleri baskı altına almaya başladı.

Twitter 'ın resmi fotoğraf uygulumasına alternatif olarak hizmet veren TwitPic ve yFrog gibi görsel paylaşma uygulamaları kaldırılyor. Mikro-blogging devi tarafından alınan karar kapsamında bu şirketlerin fotoğrafları yükleme seçenekleri kaldırılacak. Böylece fotoğraf tweetlemek isteyen kullanıcılar sadece resmi uygulamayı kullanmak zorunda kalacak.

Bu hamleyi yapmaya uzun bir süredir hevesli olan Twitter , başarıya ulaştığında resmi uygulamaları kullananların sayısını artırakcak ve dağınık reklam potansiyellerini merkezileştirecek.

 

TWITPIC: Tahmin ediyorduk

 

TwitPic'in kurucusu Noah Everett ise konusu hakkında yaptığı açıklamada bu olumsuz durumun geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Twitter 'ın bütün dikkatleri kendi uygulamalarına çekmek istediğini belirten Everett, şirketin sadece reklamları dikkate aldığını, bu yolla daha fazla para kazanmayı hedeflediğini öne sürdü. Noah Everett, "Bu hamle küçük şirketler için büyük bir ölüm olacak" dedi.

 

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