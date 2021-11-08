Twitter 'emojili tepki verme' özelliğini yine kaldırdı

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de denediği Reactions adını verdiği "emoji ile tepki verme" özelliğini bir kez daha kaldırdı. Platformdan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Twitter bir süre önce emojiyle tepki verme veya diğer adıyla 'Reaksiyonlar' özelliğini Türkiye'de test etmeye başladı. Ancak Twitter Reaksiyonlar özelliğini bir süre sonra kaldırdı ve yeniden kullanıma sundu. Özelliği pilot bölge olarak Türkiye'de deneyen Twitter, Türkiye sayfasında konuyla ilgili olarak birkaç teknik sorunun yaşandığı açıklaması yapılmıştı.

Medya Koridoru'nda yer alan habere göre, bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu. Bu tepkiler arasında gülme, düşünme, alkış ve üzgün gibi emojiler yer alıyordu.