Twitter e-ticaret sitesine mi dönüşecek?

Twitter, Ticketmaster’ın eski CEO’su Nathan Hubbard’ı işe aldığını duyurdu. Twitter’ın ticaret bölümüne başkanlık yapacak olan Hubbard, Twitter’ı bir alışveriş ve e-ticaret platformuna dönüştürmek için çalışmalar yapacak.

Twitter’ın Nathan Hubbard’ı bünyesine katması, sosyal ağ devinin bir e-ticaret ve satış sitesine dönüşme yolunda yaptığı en büyük atılım olarak nitelendiriliyor. Hubbard’ın işletmelerin tweetleri satışa döndürebilmesi için Twitter’ı daha uygun bir platform haline getirmeye odaklanması ve bu alanda sosyal ağı geliştirmesi bekleniyor.

Ayrıca Hubbard, Twitter üzerinden yapılan satışları daha doğrudan bir hale getirmeyi planlıyor. Bilindiği gibi Twitter zaten platformuna eklediği TV kartları, sponsor reklamlar gibi özelliklerle marka ve işletmeleri sosyal ağ üzerinden ürünlerini satmaya teşvik ediyor. Ancak Hubbard’ın Bloomberg‘e açıkladığına göre artık Twitter platform üzerinden fiziki ve dijital ürünleri doğrudan satmaya da başlayacak.

Hubbard, sosyal ağ üzerinden doğrudan satış yapılabilmesi için platformu en elverişli duruma getirmeye ve perakendecileri ürünlerini satmak için sosyal ağa çekmeye çalışacak. Bilindiği gibi Facebook da sosyal ağı üzerinden fiziki hediye satışı modelini benimsemiş ama son bir kararla tamamen dijital hediye çeki satışına yoğunlaşacağını açıklamıştı.

Henüz bu ayın başında Ticketmaster’daki CEO’luk görevinden ayrılan Nathan Hubbard’ın Twitter’a geçmesi ile Twitter e-ticaret sitesine dönüşme yolundaki ilk büyük adımını atmış oldu. Sosyal ağ üzerinden doğrudan satış yapmayı hedefleyen Twitter’ın Facebook gibi bir dijital kart çıkarması ve hatta kendi mobil ödeme sistemini geliştirmesi de bu son gelişmeler ışığında oldukça olası gözüküyor.