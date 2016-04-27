ABD'de bilanço sezonu teknoloji devleriyle devam ediyor. Teknoloji devleri Twitter, E-bay ve AT&T’nin kârları beklentinin üzerinde gerçekleşirken, Apple'ın karı beklenenin altında oldu.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter birinci çeyrekte hisse başına 15 sent kâr açıkladı, piyasa beklentisi 10 sentti. Twitter'ın birinci çeyrek kârı beklenti üzerinde gelse de, şirketin ikinci çeyrekteki gelir tahminin beklentilerin altında açıklanması şirket hisselerinde vadeli piyasada satışa neden oldu. Twitter ikinci çeyrekte 600 milyon dolar gelir öngörürken, piyasa beklentisi 677 milyon dolar seviyesindeydi.

Açık artırma usulü alışveriş sitesi E-Bay'in birinci çeyrek hisse başına kârı 47 sent oldu. Beklentinin hafif üstünde gelen rakamla birlikte, vadeli piyasada şirket hisselerinin yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Uluslararası telekomünikasyon şirketi AT&T de birinci çeyrekte hisse başına 72 sent kâr ederek, 69 sentlik beklentiyi aşmayı başardı.

Apple ise özel bilanço döneminde ikinci çeyrekte hisse başına 1,9 dolar kâr açıklayarak iki dolarlık beklentinin altında kaldı. Şirket, üçüncü çeyrekte 41- 43 milyar dolar arasında bir gelir elde etmeyi beklediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 47,4 milyar dolardı.

2003'ten bu yana satışları ilk defa düşen şirketin Iphone satış beklentisi ise 51,2 milyon adetle 50,7 milyonluk piyasa tahmininin önüne geçti.